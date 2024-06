Logiciel de gestion de réunions - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Un logiciel de gestion de réunions aide à organiser et à mener des réunions d'équipe pour garantir qu'elles sont productives et ciblées. Les utilisateurs utilisent ces outils pour planifier efficacement des réunions, en s'intégrant souvent à un logiciel de calendrier pour garantir la visibilité. Ces solutions offrent également des fonctionnalités telles que la création d'agenda, la prise de procès-verbaux et le suivi du consensus pour améliorer la productivité des réunions. Certains logiciels incluent des fonctionnalités de gestion de tâches de base pour les actions décidées lors des réunions. Bien que la plupart des outils de gestion de réunions soient polyvalents et puissent être utilisés pour différents types de réunions, certains sont spécifiquement conçus pour des réunions spécialisées telles que les mêlées, les rétrospectives, les rencontres individuelles et les ateliers. De plus, certains logiciels de gestion de conseil d'administration intègrent des fonctionnalités de gestion de réunions, mais sont conçus pour les réunions impliquant des dirigeants, des membres du conseil d'administration et des comités.