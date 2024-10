Logiciel de marché - Applications les plus populaires - Curaçao Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel Marketplace, également connu sous le nom de places de marché multifournisseurs, permet aux utilisateurs de créer et de gérer des vitrines numériques présentant des listes de produits et de services de plusieurs fournisseurs. Ces outils rationalisent l'ensemble du processus de création, d'hébergement et de gestion d'une place de marché en ligne, couvrant tout, de la conception du site Web à la communication et à l'expédition des fournisseurs. Bien que les logiciels de marketplace soient similaires aux plateformes de commerce électronique dans la mesure où ils facilitent tous deux la création et la gestion de vitrines numériques, il existe une différence essentielle : les plateformes de commerce électronique sont conçues pour un seul fournisseur, tandis que les plateformes de commerce électronique multifournisseurs fonctionnent comme une plate-forme numérique. marché. Certains logiciels de Marketplace sont disponibles sous forme de plates-formes autonomes, tandis que d'autres sont proposés exclusivement ou en option sous forme de plug-ins pour d'autres systèmes de gestion de contenu Web.