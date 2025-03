Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx est une plate-forme logicielle proposant des services d'assistance permettant aux marques d'engager leurs détaillants indépendants avec un marketing numérique conforme à la marque, générant ainsi de meilleurs résultats commerciaux en atteignant les bons consommateurs via le canal de confiance des détaillants locaux des marques. Avec Promoboxx, les gestionnaires de canaux et les spécialistes du marketing de marque peuvent facilement organiser et impliquer leurs réseaux de détaillants ; créer, gérer et éventuellement financer des campagnes numériques organiques et payantes par l'intermédiaire de leurs détaillants locaux ; puis rapportez et évaluez les résultats commerciaux et les KPI. Aujourd’hui, les marques mettent leurs actifs à disposition, mais manquent d’informations sur la manière dont les détaillants les utilisent, voire même si elles les utilisent. En revanche, Promoboxx génère des revenus supplémentaires grâce à une activité marketing de détaillant riche et conforme à la marque. Plus de 85 grandes marques, dont The North Face, New Balance et Chevrolet, ont utilisé Promoboxx pour diffuser plus de 3 millions de campagnes auprès de plus de 27 000 détaillants. Pour plus d'informations, visitez www.promoboxx.com ou appelez le +1 (800) 380-7502 x3.