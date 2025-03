Logiciel de gestion des ressources marketing - Applications les plus populaires - Ukraine

Narrator

Narrato est une plateforme de création de contenu, de collaboration et de gestion de flux de travail conçue pour aider les spécialistes du marketing/créateurs individuels, les équipes de contenu réduites ou même les équipes de production de contenu à grande échelle, à créer et à diffuser du contenu plusieurs fois plus rapidement et de manière rentable que jamais auparavant. Principales fonctionnalités de la plateforme : - Plus de 100 outils de création, d'idéation, d'optimisation et de référencement de contenu IA pour créer très rapidement du contenu orienté résultats (cas d'utilisation couverts - blog, réseaux sociaux, e-mails, vidéos, communiqués de presse, rédaction, publicités, résumé et plus). Créez votre propre option de modèle d'IA et les voix de votre marque. - Prise en charge complète de la gestion de projets de contenu et de l'automatisation des flux de travail, y compris l'attribution des tâches, la gestion du calendrier de contenu, les notifications automatisées, la publication, la gestion des pigistes et plus encore - Des briefs SEO puissants et une idéation de mots-clés et de sujets avec l'IA - Modèles de contenu personnalisés et puissantes fonctionnalités de collaboration dans les documents et dans l'espace de travail - Images IA, images et graphiques libres de droits - Création de contenu en masse avec l'IA (comme la génération de descriptions de contenu en masse) Autres fonctionnalités : lignes directrices et référentiel d'actifs de marque, prise en charge multilingue, vérifications du plagiat et de la grammaire, rapports personnalisés, voix de marque IA et plus encore.