Logiciel de gestion des ressources marketing - Applications les plus populaires - Suède

FunnelDash est une entreprise verticale de paiements et de prêts pour le secteur de la publicité. Notre produit phare, AdCard, la première carte de paiement exclusivement destinée à vos dépenses publicitaires numériques. - Cartes de débit et de crédit virtuelles gratuites et illimitées. - Contrôles gratuits des dépenses, du budget et du rythme. - Copie publicitaire et services créatifs gratuits et illimités - Gagnez jusqu'à 7,5 % de remise en argent sur vos dépenses publicitaires - Audits publicitaires gratuits et rapports de référence illimités avec AdAdvisor. - 175 000 $ de bonus d'inscription avec des avantages et des réductions pour les partenaires. - Plus AdCapital gratuit lorsque vous utilisez Media Buyer Concierge. Chargez AdCard avec 10 000 $ - 1 million de dollars d'AdCapital GRATUIT pour injecter plus d'argent dans vos campagnes afin d'évoluer encore plus rapidement lorsque vous travaillez avec l'une de nos 5 000 agences de réseau partenaires. Parfait pour les annonceurs qui dépensent plus de 250 000 $/an en publicités Facebook et Google. Réservez une démo aujourd'hui et obtenez 3 500 $ de dépenses publicitaires gratuites plus 100 $ en espèces ! Vous dépensez plus de 100 000 $/mois et avez besoin d’argent ? Demandez-nous comment étaler vos paiements mensuels de dépenses publicitaires sur 3 à 6 mois pour seulement 5 %. - Aucun paiement pendant les 30 premiers jours de chaque mois ! - Échéancier de paiement fixe. - Aucun % des ventes. - Aucune garantie personnelle. - Se répète tous les mois ! Êtes-vous une agence de publicité ? Gérer plus d'un million de dollars de dépenses publicitaires par an ? Associez-vous à FunnelDash pour intégrer des services financiers dans votre agence de publicité. Devenez Capital Partners pour lancer instantanément votre propre division de capital afin d'offrir un financement pour les dépenses publicitaires de vos clients.