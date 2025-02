Logiciel de calendrier marketing - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot est un outil d'automatisation du marketing sur les réseaux sociaux qui vous aide à planifier et à analyser vos activités de marketing sur les réseaux sociaux et à augmenter ainsi l'efficacité et la portée de vos réseaux sociaux. 1) Vous pouvez connecter plus de 9 réseaux de médias sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok et VK avec SocialPilot. 2) Partagez jusqu'à 500 publications et connectez plus de 100 profils avec un seul compte SocialPilot. 3) Gérez vos conversations sur les réseaux sociaux avec Social Inbox. 4) Ajoutez jusqu'à 10 membres d'équipe dans votre compte SocialPilot pour déléguer le partage et la planification avec la fonctionnalité Team Collaboration. 5) Planifiez des centaines de publications à la fois en téléchargeant un CSV avec la fonction de planification groupée. 6) Créez des publications personnalisées pour des comptes sociaux individuels à la fois et mentionnez également d'autres profils Facebook et Twitter pour plus d'engagement. 7) Analysez vos activités de marketing sur les réseaux sociaux avec des analyses et des rapports sur les réseaux sociaux faciles à comprendre. 8) Jetez un œil sur quand et ce que vous avez programmé visuellement avec le calendrier des médias sociaux. 9) Ne restez jamais à l'écart des nouvelles idées de contenu, organisez les suggestions de contenu et enregistrez-les sous forme de brouillons pour une utilisation ultérieure. Ajoutez du contenu organisé et des flux RSS pour une file d'attente sans fin. 10) N'attendez plus les informations d'identification du compte de réseaux sociaux de votre client : invitez-le simplement et gérez ses comptes sociaux sans effort grâce à la fonction de gestion des clients. 11) Créez vos propres domaines de marque personnalisés pour plus de visibilité et de reconnaissance avec les raccourcisseurs d'URL fournis par SocialPilot et débarrassez-vous des URL longues, indésirables et laides. 12) Boostez vos publications Facebook dès que vous les planifiez.