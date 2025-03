Insightly

insightly.com

Insightly est le CRM moderne et abordable que les équipes adorent. Il est facile à utiliser, simple à personnaliser et s'adapte aux entreprises à mesure qu'elles se développent, résolvant ainsi les problèmes courants que les anciens CRM ne peuvent pas résoudre. Insightly aide les équipes à créer et à convertir un pipeline de ventes, à augmenter la productivité et à établir des relations clients durables. Centralisez et gérez toutes vos données clients, commerciales et commerciales (prospects, contacts, e-mails, événements, devis, projets, tâches, opportunités et rapports commerciaux) dans un CRM facile à utiliser, flexible et sécurisé qui évolue avec votre entreprise. . Augmentez l’efficacité et la transparence des ventes grâce aux fonctionnalités de produits, de catalogues de prix et de devis (PPQ) de niveau entreprise d’Insightly. Recherchez, suivez et gérez rapidement des millions de produits et services distincts directement dans la plateforme Insightly. Connectez les produits et services aux opportunités individuelles, en éliminant les erreurs humaines, les goulots d’étranglement et les incohérences. Avec le PPQ d'Insightly, vos équipes sur le terrain peuvent générer des devis, des contrats et des propositions personnalisés pour leurs opportunités en quelques clics seulement. Bénéficiez d’un contrôle et d’une visibilité complets sur ce que vous vendez, à qui, quand et à quel prix. Utilisez les objets et applications personnalisés d'Insightly pour adapter les flux de travail et les processus aux besoins et préférences uniques de votre entreprise, garantissant ainsi une adoption et une satisfaction élevées. Utilisez AppConnect pour intégrer Insightly à plus de 500 applications populaires. Les intégrations CRM natives d'Insightly incluent : Gmail Google Workspace et Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads Et plus encore... Gérez tout en déplacement avec des applications mobiles primées pour Android et iOS. Numérisez des cartes de visite et téléchargez toutes les informations en un clic, mettez à jour les projets et les enregistrements en temps réel et permettez à votre équipe de terrain de créer et de mettre à jour des opportunités directement chez le client. Puissant dans n'importe quel secteur vertical, les clients d'Insightly CRM peuvent ajouter des produits complémentaires pour l'automatisation du marketing, le service client et les intégrations sur la même plateforme.