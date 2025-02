Logiciel d'automatisation du marketing - Applications les plus populaires - Togo

Pyze

Pyze Growth Intelligence répond au besoin de plus en plus critique des entreprises d'engager et de fidéliser les utilisateurs sur des plateformes disparates. Pyze développe des profils d'utilisateurs holistiques en regroupant le comportement des utilisateurs sur toutes les plates-formes et permet des campagnes d'engagement et de personnalisation ciblées en temps réel pour garantir des expériences individualisées à tous les utilisateurs : - Bénéficiez d'un avantage concurrentiel en comprenant les groupes d'utilisateurs, les tendances, les modèles et les anomalies - Offrez un engagement, un contenu et des expérience aux utilisateurs en fonction des actions, du comportement et des jalons d'utilisation - Exécutez des campagnes automatisées pour maximiser la fidélité à la marque, les revenus, l'engagement ou l'objectif commercial souhaité. Pyze propose une plate-forme de marketing et d'intelligence conçue pour permettre aux éditeurs d'applications mobiles et Web de maximiser la croissance grâce à l'analyse et à l'engagement automatisés. , et la personnalisation. Pyze utilise l'apprentissage automatique pour automatiser la segmentation pour regrouper les utilisateurs en fonction de caractéristiques partagées et permet un engagement et une personnalisation automatisés avec chaque ensemble d'utilisateurs afin d'obtenir les résultats commerciaux souhaités. Pyze fournit une solution de bout en bout pour automatiser la capture, l'analyse, la segmentation, l'exécution et la personnalisation des données sur toutes les plateformes. Pyze propose un certain nombre de services marketing sophistiqués pour obtenir des informations approfondies sur le comportement des utilisateurs sur toutes les plateformes afin de susciter un engagement client significatif. Capacités et avantages : la plateforme Pyze Growth Intelligence propose un certain nombre de fonctionnalités de base qui adaptent la solution aux objectifs de votre organisation. Nous reconnaissons que les organisations ont des objectifs commerciaux différents et avons développé une plateforme hautement évolutive capable de répondre à chaque objectif spécifique. - L'analyse de l'utilisation et du comportement permet d'avoir une visibilité sur les tendances, les modèles et les comportements des utilisateurs d'applications Web et mobiles afin d'analyser, de visualiser, d'explorer et d'agir en fonction des informations. - La segmentation automatisée permet aux marques de cibler avec précision des ensembles d'utilisateurs spécifiques grâce à une segmentation automatisée et à des explorations en temps réel sur l'ensemble de la base d'utilisateurs. - Le marketing contextuel détermine l'heure et le lieu où chaque utilisateur sera le plus réceptif aux messages et utilise les modèles d'utilisation, le contexte et d'autres facteurs pour transmettre le bon message au bon moment. - L'automatisation de la croissance permet un engagement automatisé basé sur le flux de travail et le comportement avec chaque utilisateur pour intégrer, activer, engager et fidéliser les utilisateurs tout au long de leur vie. - L'intelligence de personnalisation permet aux marques de personnaliser chaque expérience, y compris les flux de contenu, les interfaces utilisateur, les messages de communication, les fonctionnalités spécifiques et les produits. - Les groupes d'applications fournissent des données globales sur le comportement des utilisateurs sur les applications mobiles et Web pour permettre des campagnes omnicanales, une personnalisation multiplateforme et des analyses comparatives.