Logiciel d'automatisation du marketing - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

SmartMessage

smartmessage.com

SmartMessage est une plateforme marketing tout-en-un qui permet aux entreprises de créer des expériences client hautement personnalisées et engageantes sur plusieurs canaux. Grâce à la suite robuste d'outils de SmartMessage, les spécialistes du marketing peuvent orchestrer de manière transparente des campagnes marketing, gérer les données clients, automatiser les parcours clients, créer des chatbots basés sur l'IA et sécuriser les interactions clients via les OTP. Pourquoi choisir SmartMessage ? Excellence omnicanal : SmartMessage permet aux entreprises de fournir des messages cohérents et personnalisés via les e-mails, les SMS, les notifications push et les canaux de chatbot. Cela garantit que les clients bénéficient d’une expérience cohérente et personnalisée, conduisant à des taux d’engagement et de conversion plus élevés. Gestion de l'audience : Audience Manager de SmartMessage permet aux entreprises de collecter, de stocker et d'unifier les données client dans un seul profil. Cette vue unifiée permet une segmentation détaillée des clients, garantissant que le bon message atteint le bon public. Automatisation du marketing : la plateforme rationalise l'automatisation du marketing, améliorant ainsi l'optimisation et la productivité. Les spécialistes du marketing peuvent automatiser les parcours clients et exploiter les informations basées sur les données pour prendre des décisions éclairées, ce qui se traduit par des campagnes plus efficaces. Sécurité : l'OTP Manager de SmartMessage assure la sécurité des interactions clients en permettant l'envoi d'OTP (One-Time Passwords) pour l'authentification et la vérification. SmartMessage en chiffres : plus de 17 ans d'expérience dans l'industrie Présence de plus de 100 employés sur 3 continents opérant dans plus de 20 pays Approuvé par plus de 500 clients Approuvé à l'échelle mondiale par les leaders de l'industrie : SmartMessage est la plateforme de choix pour les autorités, les leaders de l'industrie et les meilleurs spécialistes du marketing. L'excellence de la plateforme a été reconnue par des organisations telles que Deloitte, EBA et The International Business Awards.