Cervino Marketing estime que les spécialistes du marketing et les agences peuvent améliorer considérablement leurs résultats une fois qu'ils combinent leur sentiment intestinal avec les bons chiffres. Cervinodata facilite la présence de données de performance de la campagne dans Klipfolio, Google Data Studio et autres. Plan gratuit disponible. Avec Cervinodata, les agences en ligne et les équipes en ligne économisent jusqu'à un jour par semaine sur la préparation et les rapports des données. Cervinodata rassemble toutes vos données de performances publicitaires + Google Analytics dans une base de données centrale et la maintient à jour. Cervinodata promet: 1. Plus d'interruptions inattendues de la livraison de données. Plus de données incomplètes 2. Temps de réponse le plus rapide et résolution de problèmes sur le marché 3. Très facile à utiliser des fonctionnalités avancées Les équipes déménagent à Cervinodata pour 3 raisons: 1. Passez de Google Sheets à une base de données centrale >> pour des volumes plus grands, >> pour plus de contrôle des données >> pour obtenir plus d'informations sur les clients, la plate-forme publicitaire et le pays / la marque >> pour obtenir plus d'informations sur les performances de la campagne multiplateforme par rapport au budget et aux cibles 2. Payer moins >> Les équipes passent d'un frais basé sur un pourcentage d'annonces dépensées à des frais basés sur le nombre de comptes synchronisés 3. Obtenez un meilleur service et une meilleure qualité >> Les équipes exigent un excellent support client. Cervinodata offre un support client exceptionnel et des temps de réponse super rapides. >> Les équipes ont besoin de données précises et complètes. Son moteur Cervinodata est conçu pour cela.