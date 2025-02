Logiciel d'analyse marketing - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

WebEngage

webengage.com

WebEngage est un système d'exploitation de rétention complet qui simplifie l'engagement client pour plus de 800 marques à travers le monde. La plateforme permet aux entreprises d'établir des relations personnalisées et significatives avec leurs utilisateurs sur différents canaux numériques. Grâce à sa suite complète d'outils et de solutions, WebEngage permet aux entreprises de comprendre, d'engager et de fidéliser efficacement leurs clients. - UNIFIER LES DONNÉES CLIENT : WebEngage permet aux entreprises de consolider les données clients provenant de diverses sources, en fournissant des informations en temps réel et en permettant une micro-segmentation dynamique pour des campagnes ciblées basées sur des attributs et des comportements spécifiques des clients. - PARCOURS MULTICANAUX : grâce au générateur de flux de travail intuitif par glisser-déposer de WebEngage, les entreprises peuvent concevoir et automatiser de manière transparente des parcours clients multicanaux, garantissant des expériences cohérentes et personnalisées sur tous les canaux tels que les e-mails, les SMS, les notifications push, etc. - CAMPAGNES CIBLÉES : WebEngage permet aux entreprises d'automatiser des campagnes personnalisées déclenchées par les actions des clients et des événements commerciaux prédéfinis. Cela garantit une communication opportune et pertinente pour améliorer l’engagement des clients et les taux de conversion. - MODÈLES PRÉDICTIFS PILOTÉS PAR L'IA : le tableau de bord WebEngage Analytics prend en charge toutes les mesures nécessaires pour segmenter, engager et fidéliser les clients prioritaires, convertir les fenêtres et optimiser le retour sur investissement. Cela permet aux entreprises de concentrer leurs interventions et campagnes pour un impact maximal et un meilleur retour sur investissement. - PERSONNALISATION 1:1 : WebEngage permet aux entreprises de proposer des expériences personnalisées à grande échelle. En intégrant l'intention, les préférences et d'autres données pertinentes de l'utilisateur, les entreprises peuvent adapter leurs communications à chaque client individuel, favorisant ainsi l'engagement client omnicanal. Quoi de plus ? La plateforme WebEngage est rapide et facile à intégrer. Compatible avec la gamme ESP et MSP, il suffit de quelques heures de la part de l'équipe technique. Présence dans le monde entier : avec son siège social en Inde, WebEngage a étendu ses opérations à l'échelle mondiale avec des bureaux et une présence dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud.