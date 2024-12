Logiciel à but non lucratif basé sur l'admission

Logiciel d'analyse marketing - Applications les plus populaires - Mongolie Les plus populaires Récemment ajouté

Les logiciels d'analyse marketing comprennent des outils et des processus qui permettent aux organisations d'évaluer et de superviser leurs initiatives marketing en mesurant les performances. Essentiellement, ces solutions rationalisent et améliorent les stratégies et activités marketing d’une entreprise. En tirant parti des logiciels d'analyse marketing, les entreprises peuvent augmenter leur retour sur investissement (ROI) grâce à l'identification de méthodes de marketing efficaces, permettant des ajustements dans les campagnes pour maximiser les conversions et les ventes. Ce type de logiciel prend en compte les efforts de marketing sur divers canaux et publics cibles, allant du marketing par e-mail aux médias sociaux, en passant par la publicité numérique et l'analyse Web. Généralement disponible sous forme de solution autonome, le logiciel d'analyse marketing intègre les données de campagne via des connexions avec la pile technologique marketing d'une entreprise, notamment un logiciel d'automatisation du marketing, un logiciel CRM, un logiciel de publicité numérique et un logiciel d'analyse numérique. Cependant, certaines plateformes marketing tout-en-un, comme certains produits d'automatisation du marketing, sont équipées de fonctionnalités de reporting intégrées.