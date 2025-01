Logiciel d'intelligence de marché - Applications les plus populaires - Qatar

Qualtrics

qualtrics.com

Utilisée par plus de 13 000 marques et 75 % des sociétés Fortune 500, Qualtrics CoreXM est la plateforme tout-en-un la plus fiable, intelligente et évolutive pour la gestion de l'expérience. Qualtrics CoreXM est l'outil de recherche fondamental pour créer, lancer et analyser des recherches par enquête. Avec CoreXM, vous pouvez regrouper des opérations cloisonnées ou externalisées dans une plate-forme holistique de bout en bout pour toutes les informations que vous souhaitez recueillir et exploiter. Doté de capacités et de solutions pour chaque service, CoreXM vous aide à atteindre vos publics où qu'ils se trouvent, vous garantissant ainsi d'obtenir des informations plus rapidement que jamais. Vous pouvez même créer vos propres projets ou utiliser des projets conçus par des experts Qualtrics (pour la marque, les informations sur les clients, la recherche de produits ou l'expérience des employés) afin de pouvoir agir là où cela est le plus nécessaire. Avec Qualtrics CoreXM, vous permettez à chacun de capturer, analyser et partager des informations exploitables et de les utiliser pour identifier ou améliorer les produits, services et expériences existants. Il est temps d’augmenter l’efficacité de vos données d’expérience avec la solution la plus flexible au monde pour la recherche et les commentaires modernes. 1) Concentrez-vous sur les bons résultats Donnez à chaque décision des informations prédictives et des recommandations basées sur l'IA pour prendre les bonnes mesures et améliorer les expériences. Cela inclut des analyses de texte basées sur l'IA pour comprendre les commentaires ouverts à grande échelle, des rapports pour chaque partie prenante et bien plus encore. 2) Une recherche sophistiquée simplifiée Créez, personnalisez et modifiez n'importe quel projet de recherche en quelques minutes avec une interface utilisateur pointer-cliquer, des méthodologies soutenues par un doctorat et une bibliothèque robuste de plus de 100 types de questions et modèles conçus par des scientifiques enquêtés. Le tout prêt à l’emploi, sans aucun codage requis. 3) Favorisez la vitesse et l'agilité Faites évoluer l'accès pour obtenir des informations sur l'expérience dans toute l'organisation grâce à des solutions spécialement conçues, des flux de travail et une collaboration facile. Ajoutez à cela une plateforme flexible avec des intégrations inégalées dans les systèmes que votre organisation utilise déjà. 4) Économisez du temps et de l'argent Standardisez vos recherches sur une plate-forme unique pour créer un système complet d'enregistrement de toutes les données de vos répondants. Devenez un expert en recherche grâce à l’IA qui fait le gros du travail à votre place, en proposant des recommandations pour améliorer la qualité et la compatibilité des enquêtes. 5) Consolider et rationaliser la recherche Grâce à un système unifié qui connecte et centralise la capacité de chacun à écouter, comprendre et agir en fonction des commentaires et des opportunités d'expérience, approfondir les données, concevoir des expériences personnelles à grande échelle et augmenter considérablement l'efficacité de la recherche. 6) Réduire l'exposition aux risques Doté de fonctionnalités imbattables de sécurité, de conformité et de gouvernance de niveau entreprise, Qualtrics CoreXM est certifié RGPD, HITRUST, ISO 27001 et conforme à FedRAMP. 7) Étendez votre bande passante avec des experts à la demande Faites travailler vos données plus dur pour vous. Faites appel à nos services de recherche et à notre réseau de partenaires pour vous aider dans la conception, l'analyse, le reporting et la recherche de répondants. De plus, grâce à un modèle d'engagement entièrement flexible, utilisez-nous autant ou aussi peu que vous en avez besoin. Principales fonctionnalités du produit Qualtrics CoreXM - Modèles conçus par des experts - Générateur d'enquêtes par glisser-déposer - Solutions XM automatisées - Thèmes d'enquête personnalisables - Outils de collaboration complets - Logique d'enquête avancée - Gestion des quotas - Méthodologie intégrée basée sur l'IA et analyse de la qualité des questions (ExpertReview) - Analyses et renseignements basés sur l'IA (Stats iQ et Text iQ) - Tableaux croisés - Accès API REST pour l'intégration du système -Diffusion de SMS - Conforme aux WCAG 2.0 - Assistance par e-mail et chat