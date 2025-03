Services de cartes - Applications les plus populaires - Ouzbékistan

Bing Maps

bing.com

Cartographiez plusieurs emplacements, obtenez des itinéraires de transport en commun/à pied/en voiture, visualisez les conditions de circulation en direct, planifiez des voyages, visualisez des images satellite, aériennes et côté rue. Bing Maps (anciennement Live Search Maps, Windows Live Maps, Windows Live Local et MSN Virtual Earth) est un service de cartographie Web fourni dans le cadre de la suite de moteurs de recherche Bing de Microsoft et alimenté par le framework Bing Maps Platform qui prend également en charge Bing Maps. pour les API d’entreprise et les API Azure Maps. Depuis 2020, les données cartographiques sont fournies par TomTom, OpenStreetMap et autres.