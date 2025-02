Services de cartes - Applications les plus populaires - Singapour

Google Maps

Google Maps est un service de cartographie Web développé par Google. Il propose des images satellite, des photographies aériennes, des plans de rues, des vues panoramiques interactives à 360° des rues (Street View), des conditions de circulation en temps réel et une planification d'itinéraire pour voyager à pied, en voiture, à vélo et en avion (en version bêta) ou en transports en commun. . En 2020, Google Maps était utilisé par plus d'un milliard de personnes chaque mois. Google Maps a commencé comme un programme de bureau C++ chez Where 2 Technologies. En octobre 2004, la société est rachetée par Google, qui la transforme en application web. Après les acquisitions supplémentaires d'une société de visualisation de données géospatiales et d'un analyseur de trafic en temps réel, Google Maps a été lancé en février 2005. Le frontal du service utilise JavaScript, XML et Ajax. Google Maps propose une API qui permet d'intégrer des cartes sur des sites Web tiers et propose un localisateur d'entreprises et d'autres organisations dans de nombreux pays à travers le monde. Google Map Maker a permis aux utilisateurs d'étendre et de mettre à jour de manière collaborative la cartographie du service dans le monde entier, mais a été interrompu en mars 2017. Cependant, les contributions participatives à Google Maps n'ont pas été interrompues puisque la société a annoncé que ces fonctionnalités seraient transférées au programme Google Local Guides. la vue satellite est une vue « de haut en bas » ou à vol d'oiseau ; la plupart des images à haute résolution des villes sont des photographies aériennes prises à partir d'avions volant entre 800 et 1 500 pieds (240 à 460 m), tandis que la plupart des autres images proviennent de satellites. La plupart des images satellite disponibles n’ont pas plus de trois ans et sont régulièrement mises à jour. Google Maps utilisait une variante de la projection Mercator et ne pouvait donc pas montrer avec précision les zones autour des pôles. En août 2018, la version de bureau de Google Maps a été mise à jour pour afficher un globe 3D. Il est toujours possible de revenir à la carte 2D dans les paramètres. Google Maps pour les appareils Android et iOS a été lancé en septembre 2008 et propose une navigation GPS étape par étape ainsi que des fonctionnalités d'aide au stationnement dédiées. En août 2013, elle a été considérée comme l'application pour smartphone la plus populaire au monde, avec plus de 54 % des propriétaires de smartphones dans le monde l'utilisant au moins une fois. En 2012, Google a déclaré avoir plus de 7 100 employés et sous-traitants travaillant directement dans la cartographie. En mai 2017 , l'application compterait 2 milliards d'utilisateurs sur Android, ainsi que plusieurs autres services Google, notamment YouTube, Chrome, Gmail, Search et Google Play, Google Maps a atteint plus d'un milliard d'utilisateurs mensuels.