Fournisseurs d'hébergement gérés - Applications les plus populaires - Polynésie française

Convesio

convesio.com

Convesio n'est pas simplement un autre fournisseur d'hébergement. Notre infrastructure a été conçue dès le départ pour héberger des sites WordPress hautes performances et évolutifs. Simple, abordable et puissant, Convesio facilite les configurations de serveurs complexes. Vous pouvez déployer un site WordPress avec des équilibreurs de charge, un cluster de bases de données et un système de fichiers redondant en moins d'une minute ! Domaines et SSL L'ajout de votre domaine est simple avec Convesio. Ajoutez-le simplement au tableau de bord du site et choisissez quelle version est le domaine principal. Si vous souhaitez maximiser votre classement dans les recherches et garantir à vos visiteurs que leurs informations sont sûres et sécurisées, vous avez besoin d'un SSL. Mise à disposition SSL de Convesio à l'aide de LetsEncrypt en moins d'une minute et renouvellement automatique avant expiration. Sauvegardes automatisées Convesio facilite la sauvegarde, le clonage ou la restauration de votre site. Vous pouvez configurer des politiques avancées de sauvegarde et de conservation pour déterminer la fréquence à laquelle vous effectuez des sauvegardes et la durée pendant laquelle vous les conservez. Le tout en quelques clics. DB, PHP, FTP et plus Convesio offre tous les paramètres de base que vous attendez d'un hébergeur WordPress, notamment SFTP, PhpMyAdmin, les versions PHP, etc. Mise en cache rapide sans plugin requis. Vraiment! La mise en cache Convesio est entièrement personnalisée et conçue dès le départ pour WordPress. Aucun plugin requis et 100% intégré à la plateforme. Gérez les paramètres de durée de vie statique et dynamique et utilisez des expressions régulières pour contrôler la mise en cache au niveau de la page. Accès à la base de données avec phpMyAdmin Accédez à votre base de données avec les outils standards comme phpMyAdmin. Effectuez des importations, des exportations, des requêtes SQL et bien plus encore. Chaque base de données s'exécute dans un cluster MySQL Percona qui peut être partagé ou privé.