Les plus populaires Récemment ajouté Fournisseurs d'hébergement gérés - Applications les plus populaires - Île Norfolk

Les fournisseurs d'hébergement gérés louent des serveurs informatiques entièrement gérés et entretenus par le fournisseur de services. Ces services visent à externaliser les responsabilités généralement assumées par les administrateurs de serveurs sur site, telles que la configuration matérielle, l'installation de logiciels et la maintenance continue du système. L'hébergement géré peut s'adresser à la fois aux serveurs privés virtuels (VPS) et aux serveurs dédiés. Il est principalement utilisé par les organisations qui cherchent à éviter de s'engager dans la gestion interne des serveurs, car une administration efficace des serveurs nécessite beaucoup de temps et d'expertise informatique. En optant pour un hébergement géré, les organisations peuvent rediriger leurs ressources vers d'autres priorités, en se concentrant uniquement sur la gestion de leurs sites Web hébergés et de leurs comptes de messagerie. De plus, les fournisseurs d'hébergement géré incluent souvent parmi leurs offres des fonctionnalités de sécurité avancées, des sauvegardes automatisées et une détection de logiciels malveillants. Ces services recoupent souvent l'hébergement de sites Web traditionnel, certains fournisseurs étant spécialisés dans l'hébergement géré pour des systèmes de gestion de contenu spécifiques.