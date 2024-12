Les plus populaires Récemment ajouté Logiciels de fournisseurs DNS gérés - Applications les plus populaires - Espagne

Les fournisseurs de DNS gérés exploitent la puissance de calcul pour gérer efficacement le trafic Web des clients. Ces fournisseurs utilisent des ressources de centre de données mutualisées pour prendre en charge le trafic sur divers sites Web, applications et réseaux clients. Les utilisateurs peuvent gérer le trafic DNS via un tableau de bord Web ou une application de bureau, activant des fonctionnalités telles que la prévention du basculement, l'authentification des visiteurs et la gestion des données DNS. De plus, certains fournisseurs intègrent des fonctionnalités de sécurité pour se défendre contre les attaques par déni de service distribué (DDoS). En plus de leurs services DNS, de nombreux fournisseurs gérés fonctionnent également comme registraires de domaine ou proposent des services d'enregistrement de domaine. Cependant, les services d'enregistrement de domaine autonomes ne disposent généralement pas des capacités avancées de contrôle du trafic réseau que l'on trouve dans les solutions DNS gérées intégrées, se concentrant plutôt sur la possibilité pour les utilisateurs de réserver des domaines de sites Web.