Logiciel de détection et de réponse gérés (MDR) - Applications les plus populaires - Malaisie

Le logiciel de détection et de réponse gérés (MDR) offre aux entreprises des services complets de surveillance et d'atténuation de la sécurité. Les fournisseurs MDR surveillent activement les réseaux, les points finaux et autres actifs informatiques de leurs clients, identifiant et traitant les incidents de sécurité dès qu'ils surviennent. Lorsqu'une menace est détectée, le fournisseur MDR enquête et résout le problème, éliminant ainsi le besoin d'implication directe du client. Les entreprises utilisent les services MDR pour se protéger contre les menaces en ligne sans avoir besoin de personnel de sécurité dédié sur site. MDR partage des similitudes avec les logiciels de réponse aux incidents et de détection et de réponse aux points finaux, mais relève ces défis grâce à un modèle de service géré. Cette approche réduit le besoin d'implication pratique de la part des entreprises et offre une sécurité renforcée sans avoir recours à du personnel supplémentaire ou à des solutions de sécurité internes.