Outils d'analyse des logiciels malveillants - Applications les plus populaires - Singapour

DOCGuard

docguard.io

DOCGuard est une solution de cybersécurité de pointe spécialisée dans la détection et l'analyse de documents malveillants. Grâce à des techniques avancées d'analyse structurelle, DOCGuard identifie les menaces dans les documents Office, les PDF et d'autres types de fichiers, fournissant des rapports détaillés pour améliorer les mesures de sécurité. Notre technologie innovante garantit une détection rapide avec une grande précision, aidant ainsi les organisations à se protéger contre l’évolution des cybermenaces. Intégration SMTP en ligne : DOCGuard peut être intégré aux systèmes de messagerie pour analyser les e-mails entrants et sortants à la recherche de contenu malveillant. En ajoutant un en-tête SMTP supplémentaire avec le verdict de l'e-mail, DOCGuard garantit que seuls les e-mails sécurisés parviennent aux destinataires, tandis que les e-mails suspects déclenchent des alertes et sont bloqués si nécessaire. Intégration BCC : DOCGuard peut utiliser BCC (Blind Carbon Copy) pour analyser les e-mails sans interrompre le flux normal des e-mails. Cela permet une surveillance continue de tous les e-mails, fournissant une couche de sécurité supplémentaire en détectant et en bloquant le contenu malveillant avant qu'il n'atteigne le destinataire prévu. Intégration SOAR : les plates-formes SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) peuvent exploiter l'API de DOCGuard pour valider les alertes et améliorer la réponse aux incidents. DOCGuard peut fournir une analyse détaillée des fichiers suspects, aidant ainsi les équipes de sécurité à répondre plus efficacement aux menaces. Réponse aux incidents : lors de l'investigation numérique et de la réponse aux incidents (DFIR), DOCGuard peut être utilisé pour analyser les documents compromis et identifier les indicateurs de compromission (IOC). Cela aide à retrouver la source d’une attaque et à comprendre les tactiques utilisées par les acteurs menaçants. Intégration des plateformes de partage de fichiers : DOCGuard peut être intégré aux plateformes de partage de fichiers pour garantir que les documents partagés