Stepes est la première application de traduction au monde fournissant des services de traduction rapides et précis dans plus de 100 langues. Créez un compte et saisissez du texte, téléchargez des documents ou prenez une photo et faites-les traduire rapidement et avec précision. Vous pouvez également faire appel à des interprètes pour des réunions d’affaires internationales, des conférences ou une assistance voyage. Discutez avec des traducteurs pour obtenir des itinéraires routiers et une aide à la traduction d'urgence dans la plupart des langues. Envoyez du texte, des images ou des enregistrements vocaux et faites-les traduire avec précision à la volée, ou planifiez des services d'interprétation par des interprètes professionnels. Le réseau mondial de Stepes, composé de milliers de linguistes professionnels basés localement, est prêt à travailler et à vous aider avec tous vos besoins en traduction linguistique. Que vous soyez une entreprise à la recherche de solutions de traduction rapides et de qualité ou un particulier recherchant une assistance linguistique en voyage, Stepes est l'application de traduction dont vous avez besoin pour obtenir les traductions à la demande les plus précises et les plus fiables. Leurs traducteurs experts se spécialisent dans une variété de domaines, ce qui les rend idéaux pour les traductions et l'interprétation linguistiques dans un large éventail de domaines industriels tels que le juridique, le médical, la finance, l'informatique, l'industrie, l'ingénierie, le commerce électronique, la mode, etc. Stepes fournit les services de traduction professionnelle les plus rapides aux entreprises multinationales à l’échelle mondiale. Pour ce faire, ils permettent à leurs traducteurs de recevoir des notifications instantanées de vos demandes de traduction sur leurs appareils mobiles partout dans le monde, ce qui leur permet de traduire immédiatement sur leur smartphone ou leur ordinateur de bureau.