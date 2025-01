Services de traduction automatique - Applications les plus populaires - Qatar

GetGloby

getgloby.ai

GetGloby est une plate-forme SaaS de pointe spécialisée dans la traduction d'actifs marketing et de publicités de campagne à l'aide de la technologie d'IA. L'outil permet aux marques d'étendre leur portée et d'accéder à de nouveaux publics et marchés à travers le monde. Avec la capacité de traduire dans plus de 100 langues, GetGloby garantit que les traductions sont personnalisées en fonction de la voix unique de la marque de chaque entreprise, en tirant parti de la technologie de l'IA pour maintenir la cohérence et la résonance. L'une des fonctionnalités clés de GetGloby est son moteur de traduction, qui combine la traduction automatique avec des capacités avancées de transcréation. Cette technologie de pointe prend en compte les nuances des différentes langues tout en conservant l'essence et le ton du contenu original. De plus, GetGloby garantit la qualité en employant des réviseurs humains natifs qui apportent leur expertise linguistique et leurs connaissances culturelles pour garantir l'exactitude et la fluidité des traductions. La technologie exclusive de GetGloby intègre l'intelligence artificielle, des algorithmes linguistiques complexes et la surveillance des tendances de recherche pour fournir des transcréations précises et performantes. L'outil utilise l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel, y compris GPT, pour créer Jaga, le premier moteur de traduction développé à des fins médiatiques. En comblant les écarts linguistiques et culturels, GetGloby aide les entreprises à se connecter efficacement avec leur public cible dans différentes langues et cultures. Qu'il s'agisse de traduire des ressources marketing pour des sites Web, des vidéos, des newsletters ou des publicités sur des plateformes telles que Google, Bing, LinkedIn et TikTok, GetGloby propose une suite complète de services de traduction et de personnalisation pour aider les marques à trouver un écho transparent auprès du public mondial. Dans l'ensemble, GetGloby simplifie le processus de marketing international, en réduisant les coûts et le temps de mise en œuvre tout en offrant des conversions plus qualifiées.