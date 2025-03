Logiciel d'apprentissage automatique - Applications les plus populaires

Zippin

getzippin.com

Zippin a développé la nouvelle génération de technologie sans caisse permettant aux détaillants de déployer rapidement des achats sans friction dans leurs magasins. L'approche en attente de brevet de Zippin utilise l'IA, l'apprentissage automatique et la technologie de fusion de capteurs pour créer la meilleure expérience consommateur : bannir définitivement les lignes de caisse et les autoscanners et permettre aux acheteurs d'entrer et de sortir avec leurs achats. La plate-forme Zippin utilise le suivi des produits et des acheteurs via des caméras aériennes ainsi que des capteurs d'étagères intelligents pour le plus haut niveau de précision, même dans les magasins bondés. Fondée par des vétérans de l'industrie d'Amazon et de SRI possédant une solide expérience dans les technologies de vente au détail, l'IA et la vision par ordinateur, Zippin a son siège à San Francisco et est soutenu par Maven Ventures et Core Ventures Group.