Logiciel d'apprentissage automatique - Applications les plus populaires - Slovaquie

V7

v7labs.com

V7 est un moteur de données d'IA conçu pour les applications de vision par ordinateur et d'IA générative. La plate-forme fournit une infrastructure pour les données de formation d'entreprise qui comprend l'étiquetage, les flux de travail, les ensembles de données et dispose d'une fonctionnalité pour la formation humaine dans la boucle. Il offre plusieurs propriétés d'annotation pour améliorer la qualité des données pour les modèles d'IA. Avec des fonctionnalités telles que l'annotation automatique, l'annotation DICOM pour l'imagerie médicale, la gestion des ensembles de données et la gestion des modèles, la V7 automatise et rationalise diverses tâches. Ses outils d'annotation d'images et de vidéos sont conçus pour améliorer la précision de l'étiquetage des données. De plus, il permet la création et l'automatisation de pipelines de données personnalisés et dispose d'outils pour automatiser les flux de travail de reconnaissance optique de caractères (OCR) et de traitement intelligent de documents (IDP). La V7 permet aux utilisateurs d'externaliser les tâches d'annotation. Il peut être utilisé dans divers secteurs tels que l’agriculture, l’automobile, la construction, l’énergie, l’alimentation et les boissons, la santé, etc. Il offre des fonctionnalités de collaboration pour l'annotation d'équipe en temps réel et fournit des analyses de performances d'étiqueteuse et de modèle. De plus, la V7 facilite également les flux de travail d'annotation et de formation de modèles pour être plus efficaces grâce à une interface utilisateur intuitive. Grâce à sa fonctionnalité AutoAnnotate améliorée, il accélère la vitesse et la précision des annotations. La plate-forme s'intègre entre autres à AWS, Databricks et Voxel51 et prend en charge une gamme de types de données, notamment les données vidéo, image et texte.