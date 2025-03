Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites Web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop et accédez à une multitude d'applications exclusives sur Mac, Windows. Utilisez les espaces pour organiser les applications, basculez facilement entre plusieurs comptes et augmentez votre productivité comme jamais auparavant. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de gestion de fidélisation - Applications les plus populaires

Un logiciel de gestion de la fidélisation permet aux entreprises d'établir, de superviser et d'évaluer les initiatives de fidélisation des clients. Ces outils permettent aux entreprises de reconnaître à la fois les clients récurrents et les clients potentiels réguliers, facilitant ainsi l'offre d'incitations telles que des remises ou des points de récompense pour encourager leur retour. Principalement adopté par les entreprises B2C opérant dans les secteurs de la vente au détail, du commerce électronique, du voyage et de l'hôtellerie, les logiciels de gestion de la fidélisation constituent un atout précieux pour les équipes marketing. Ces équipes exploitent le logiciel pour améliorer la fidélisation des clients, optimiser les ventes répétées et augmenter la valeur globale de la durée de vie du client (CLV).