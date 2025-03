Ackroo

ackroo.com

Grâce à la consolidation des fournisseurs et du secteur, Ackroo fournit des solutions de marketing, de paiement et de point de vente aux commerçants de toutes tailles. La plateforme marketing cloud en libre-service et basée sur les données d'Ackroo aide les commerçants en magasin et en ligne à traiter et à gérer les transactions de fidélisation, de cartes-cadeaux et promotionnelles au point de vente afin d'attirer, d'engager et de développer leurs clients tout en augmentant leurs revenus et marges. Les services de paiement d’Ackroo offrent aux commerçants des options de traitement des paiements à faible coût via certains des plus grands fournisseurs de technologies et de services de paiement au monde. Les solutions hybrides de gestion et de point de vente d'Ackroo aident à gérer et à optimiser les opérations générales des industries de niche, notamment les clubs de golf, de yacht, de tennis et bien plus encore. Toutes les solutions visent à aider à consolider, simplifier et améliorer l'écosystème de marketing marchand, de paiement et de point de vente pour leurs clients. Ackroo a son siège social à Hamilton, Ontario, Canada. Pour plus d’informations, visitez : www.ackroo.com.