Logiciel de gestion de fidélisation - Applications les plus populaires - Suède

Talkable

talkable.com

La technologie marketing de Talkable permet aux marques de commerce électronique d'acquérir et de fidéliser des clients de grande valeur grâce à des programmes de marketing de référence et de fidélisation. En tant que solution unique pour vos besoins de marketing de référencement et de marketing de fidélisation, les marques sont en mesure de créer des expériences utilisateur transparentes conçues pour accroître l'engagement envers la marque et renforcer l'affinité avec la marque. Pour les solutions de parrainage et de fidélisation, Talkable offre des capacités de segmentation complètes, une suite de tests A/B intégrée et les meilleures informations de prévention de la fraude. Talkable est plus qu’une simple solution technologique, nous sommes aussi votre partenaire. En tant que tel, chaque client dispose d’une équipe dédiée d’experts qui élaboreront une stratégie, envisageront, créeront, déploieront et optimiseront toutes vos campagnes. L'équipe de réussite client agira comme une extension de votre équipe marketing en concevant des programmes de parrainage et de fidélisation qui dépassent vos attentes. Talkable convient mieux aux marques avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 4 millions de dollars. Ses entreprises clientes voient en moyenne un retour sur investissement de 52 fois supérieur à celui de leurs programmes de parrainage. Les solutions marketing de Talkable sont utilisées pour : * Identifiez, ciblez et récompensez vos clients les plus précieux grâce à une analyse approfondie des données. * Acquérez et fidélisez vos clients les plus rentables à faible coût * Générer plus de ventes et augmenter les revenus Talkable a été fondée en 2009 et a été la première à suivre numériquement la viralité du marketing de bouche à oreille, ce qui a finalement déclenché la création du marketing de référence. Aujourd'hui, Talkable développe et met en œuvre des stratégies de croissance à long terme ciblant l'acquisition de nouveaux clients, une fidélisation accrue, une LTV plus élevée, le tout pour un CPA nettement inférieur à celui des autres canaux de marketing.