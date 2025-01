Logiciel d'analyse des journaux - Applications les plus populaires - Qatar

Anodot

anodot.com

La plateforme d'analyse augmentée d'Anodot est la nouvelle génération en matière de business intelligence. Anodot identifie de manière proactive les incidents commerciaux critiques pour les revenus, recommande des actions et automatise le processus de remédiation, en temps réel. La technologie brevetée d'Anodot va au-delà de la visualisation des données en analysant et en corrélant constamment les mesures commerciales, les alertes et les prévisions dans leur contexte. Tirant parti de l'IA et du ML, les analyses augmentées d'Anodot alertent de manière proactive les entreprises des incidents commerciaux critiques pour les revenus et automatisent leur correction en temps réel. La solution Cloud Costs de l’entreprise fournit une surveillance et des prévisions précises ainsi que des recommandations d’économies qui réduisent jusqu’à 40 % les dépenses annuelles dans le cloud. Les entreprises Fortune 500 exploitent Anodot pour la gestion des coûts du cloud et Anodot pour l'intelligence des paiements afin de contribuer à réduire le gaspillage du cloud et à protéger les flux de revenus. Notre équipe s'étend sur plusieurs continents, avec un siège social aux États-Unis et en Israël, et des unités commerciales dédiées au numérique, aux services financiers et aux télécommunications. Pour en savoir plus, visitez www.anodot.com ou consultez-nous sur LinkedIn et Twitter.