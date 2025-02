Logiciel d'intelligence de localisation - Applications les plus populaires - Suède

Zartico

zartico.com

Le système d'exploitation de destination Zartico® (ZDOS®) comprend notre modèle de données intégré exclusif comprenant les données de géolocalisation, de dépenses et d'événements la plus haute fréquence et la plus haute résolution pour les résidents et les visiteurs, et tous les types d'événements. En combinaison avec l'occupation des destinations, les performances marketing et notre équipe de conseillers stratégiques, plus de 200 destinations à travers le pays font confiance à Zartico pour fournir des informations claires créant de meilleurs résultats. Fondée en 2019, Zartico a été créée pour résoudre les défis les plus difficiles auxquels le tourisme est confronté au monde, au profit des communautés en améliorant la qualité de vie des résidents et l'expérience des visiteurs tout en facilitant le changement organisationnel au sein de l'industrie du tourisme. Notre mission est de permettre aux organisations de mieux gérer les destinations du monde grâce à une meilleure intelligence des données et une meilleure prise de décision. Le ZDOS® fournit des informations, des références, des références et des indices uniques grâce auxquels les OGD peuvent mesurer leur succès et fournir des résultats qui profiteront à leurs parties prenantes et à leurs communautés. Afin d'aider nos partenaires à gérer avec succès leurs destinations, nous avons introduit les cinq fondements d'une organisation de destination contemporaine pour mesurer et comprendre le véritable impact de l'économie du tourisme au-delà des KPI désuets axés sur le marketing. Plus de 200 partenaires Zartico utilisent actuellement cet ensemble intégré de meilleures pratiques pour améliorer la planification stratégique, l'excellence opérationnelle, l'engagement des parties prenantes et l'alignement et, à terme, conduire leurs économies de visiteurs vers de plus hauts niveaux de réussite.