Logiciel d'intelligence de localisation - Applications les plus populaires - Portugal

Loqate

loqate.com

Loqate Address Capture and Verification est une solution de recherche d'adresses en temps réel qui facilite et accélère la capture et la vérification des adresses pour les formulaires et les paiements en ligne. La solution fournit des suggestions automatiquement complétées dès que l'utilisateur commence à taper, et notre algorithme de recherche anticipe les nuances de saisie telles que l'emplacement pour fournir l'adresse correcte en un éclair. Avec Loqate, vous pouvez commencer à optimiser l'expérience de vos utilisateurs sur votre site et réduire les taux d'abandon de panier ou de formulaire en offrant aux utilisateurs un moyen plus rapide de saisir leur adresse. De plus, la capture et la vérification d'adresses de Loqate augmentent l'efficacité en évitant la mauvaise qualité des données et le coût des livraisons manquées. Loqate Address Capture and Verification présente les fonctionnalités suivantes : - De meilleures données : les adresses proviennent de plusieurs ensembles de données avant d'être combinées, croisées et nettoyées pour produire la version la plus correcte de l'adresse. - Correspondance floue : notre IA de traitement du langage naturel corrige les fautes d'orthographe, les lettres inversées ou toute autre erreur sans retard dans le temps de réponse. - Unicode – les clients peuvent désormais saisir leur adresse dans la langue et le jeu de caractères natifs. - Biais de localisation – détecte automatiquement l'emplacement de l'utilisateur pour faciliter la recherche et générer des résultats encore plus rapides sans saisir l'adresse complète. - Filtrage des résultats – personnalisez les paramètres des adresses renvoyées pour une segmentation facile afin de limiter les résultats à des zones spécifiques ou d'exclure les adresses situées en dehors d'une région donnée. Nous aidons chaque entreprise du monde à atteindre chaque client dans le monde. Loqate est une solution GBG. GBG est le principal spécialiste mondial de l'intelligence des données d'identité, offrant aux organisations de plus de 70 pays la possibilité de donner un sens aux données de près de 4,5 milliards de personnes. En combinant des milliards d'enregistrements de données, nous aidons nos clients à prendre des décisions éclairées concernant la capture et la gestion des données personnelles, la gestion des risques, la lutte contre la fraude et l'emploi. Nos solutions mondiales primées sont fournies via des plateformes SaaS, mobiles et sur site personnalisables.