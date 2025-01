Logiciel de marketing géolocalisé - Applications les plus populaires - Qatar

Cloud4Wi

Cloud4Wi aide les entreprises à exploiter toute la puissance des emplacements physiques. Grâce à notre plateforme cloud, les entreprises peuvent offrir un accès WiFi transparent et sécurisé et proposer des expériences innovantes de localisation, tout en améliorant les résultats commerciaux, sans aucune charge de travail supplémentaire pour le personnel informatique. Avec plus de 150 millions d'utilisateurs mobiles connectés sur 70 000 sites dans plus de 150 pays, Cloud4Wi est le partenaire de confiance des plus grandes entreprises mondiales, notamment Albertsons, Aldi, Burger King, Campari Group, Carmila (Carrefour Group), Guess, Gruppo FS Italiane, Prada. Group, Puma, Raia Drogasil et Valentino – pour générer des résultats commerciaux. Cloud4Wi propose une solution WiFi cloud qui permet aux entreprises d'offrir une connectivité WiFi transparente et sécurisée, tout en améliorant l'expérience utilisateur et en générant des résultats commerciaux – sans aucune charge de travail supplémentaire pour le personnel informatique. Avec Cloud4Wi, les entreprises peuvent rendre leurs services WiFi opérationnels en quelques clics seulement. Ils peuvent gérer et surveiller de manière proactive les services WiFi sur plusieurs sites et pays via un seul tableau de bord basé sur le cloud contenant des journaux et des analyses détaillés. Grâce à Cloud4Wi, les entreprises peuvent adapter chaque aspect de leur WiFi pour répondre au mieux aux besoins de leur entreprise et de leurs utilisateurs. Ils peuvent choisir parmi plusieurs options d’intégration – basées sur Wi-Fi CERTIFIED Passpoint, WBA OpenRoaming et un portail captif – et peuvent facilement personnaliser les portails d’inscription, de l’apparence à la langue. Grâce aux puissants outils d'intégration de Cloud4Wi, les entreprises peuvent rapidement intégrer le WiFi dans leurs flux de travail opérationnels existants et gérer facilement chaque étape de l'expérience utilisateur. Grâce au cadre de conformité de Cloud4Wi, les entreprises peuvent également bénéficier de la flexibilité nécessaire pour répondre à leurs exigences individuelles en matière de protection des données et se conformer aux réglementations locales dans tous les domaines. Les entreprises peuvent enfin profiter de l’intégration du WiFi pour accélérer la collecte des données des utilisateurs. Non seulement cela, mais ils sont également capables d'envoyer du contenu pertinent, tel que des publicités, des coupons et des enquêtes, en fonction des données démographiques et des comportements des utilisateurs, tout en tirant parti de l'analyse WiFi pour améliorer les décisions commerciales. Avantages : - Personnalisation complète des services WiFi invités - Accès réseau sécurisé avec Wi-Fi CERTIFIED Passpoint - Connectivité mondiale transparente avec WBA OpenRoaming - Surveillance proactive via des analyses, des tableaux de bord et des journaux - Intégration facile dans les flux de travail opérationnels existants - Conformité facile aux réglementations de protection des données et besoins spécifiques de l'entreprise Paramètres impactés : - Coût total de possession réduit - Investissements WiFi protégés - Aucun coût caché