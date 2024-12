Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de marketing géolocalisé - Applications les plus populaires - Malaisie

Un logiciel de marketing de proximité, également appelé logiciel de marketing géolocalisé, permet aux entreprises d'envoyer automatiquement des messages marketing aux clients ou aux prospects potentiels en fonction de leur proximité géographique actuelle. Ce logiciel innovant reconnaît lorsqu'un client ou un prospect se trouve à proximité d'un point d'intérêt (POI) spécifié, ce qui déclenche la diffusion d'un contenu marketing personnalisé et contextuellement pertinent directement sur ses appareils mobiles. Ces outils permettent aux spécialistes du marketing de cibler précisément le public approprié au bon endroit et au moment optimal, les incitant à prendre les mesures souhaitées, comme visiter un magasin ou finaliser un achat. Bien qu'elle soit principalement utilisée par les entreprises disposant de vitrines physiques telles que des points de vente au détail et des restaurants, cette technologie est également adaptable à des applications plus larges au sein d'établissements plus grands tels que des complexes commerciaux, des centres de transport et des arènes événementielles.