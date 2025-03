Logiciel de référencement local - Applications les plus populaires

Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Un logiciel de référencement local permet aux entreprises de commercialiser leurs offres auprès de clients potentiels à proximité. Cette catégorie de logiciels aide à sécuriser le placement dans le Local 3-Pack, un ensemble de listes affichées bien en évidence au sommet des résultats de recherche Google, accompagnées d'une carte. Sur le plan fonctionnel, un logiciel de référencement local facilite des tâches telles que la soumission de listes d'entreprises précises aux moteurs de recherche, la surveillance des classements de recherche locale, la supervision des avis en ligne et l'affinement du profil Google My Business d'une entreprise. En règle générale, les petites entreprises disposant de vitrines physiques exploitent les produits de référencement local pour renforcer la visibilité de la marque et générer du trafic.