Logiciel de marketing local - Applications les plus populaires - Turquie

Partoo

partoo.co

Chez Partoo, notre mission est de rendre les entreprises plus visibles sur Internet, d'améliorer leur e-réputation et de les aider à gagner plus de clients. Notre solution tout-en-un facilite la prise de décision stratégique grâce à des tableaux de bord intuitifs, permettant aux décideurs de mesurer le retour sur investissement et de favoriser des relations clients durables. Partoo travaille avec un large éventail d'entreprises locales et internationales dans divers secteurs, notamment des petites et moyennes entreprises, ainsi que de grandes entreprises comme McDonald's, Toyota, Carrefour et Sports Direct. La simplicité de notre solution de référencement local permet aux entreprises de gérer l'outil au niveau local et au niveau de la marque. Partoo compte une équipe de plus de 400 professionnels et sert plus de 400 clients dans plus de 100 pays Détails des produits Partoo aide les entreprises à se développer avec les produits suivants en répondant à ses 3 objectifs : Être trouvé, Être choisi et Obtenir des clients. Soyez trouvé : - Gestion de présence : diffusez automatiquement les informations de vos magasins sur les principaux annuaires, GPS, moteurs de recherche, réseaux sociaux et sites d'opinion. - Store Locator : optimisez votre site Web avec un Store Locator et des pages personnalisables par emplacement. Faites ressortir votre Point de Vente sur les requêtes associées à votre activité. Faites-vous choisir : - Gestion des avis : centralisez les avis laissés sur vos annonces, qu'ils proviennent de Google, TripAdvisor ou Facebook. Obtenez des rapports réguliers, analysez-les et répondez depuis une interface unique. - Review Booster : encouragez les clients satisfaits à laisser des avis positifs sur le profil d'entreprise Google via des invitations SMS. Obtenez des clients : - Messages : centralisez les messages reçus de Google Business Profile, Facebook Messenger et Instagram et répondez-y facilement de manière centralisée ou locale !