Logiciel de marketing local - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

Thryv

thryv.com

Thryv est un logiciel de gestion de petite entreprise tout-en-un qui vous aide à rationaliser votre entreprise afin que vous puissiez revenir aux choses que vous aimez. Les propriétaires de petites entreprises communiquent mieux, résolvent davantage de défis commerciaux et s'organisent mieux avec Thryv. Associez-vous à Thryv pour dépasser les attentes de vos clients et renforcer votre présence en ligne, le tout à partir d'une seule connexion. Thryv inclut notre meilleure assistance, disponible à tout moment, 24h/24 et 7j/7, avec des experts qui comprennent les objectifs et les besoins uniques des propriétaires de petites entreprises. Thryv gère : *Communication client * Estimations, facturation et paiements * Prise de rendez-vous * Gestion de la réputation * Gestion des médias sociaux et plus encore ! Thryv automatise les tâches et place les clients au centre de votre entreprise, avec un logiciel facile à utiliser, permettant d'atteindre plus de clients, de rester organisé, d'être payé plus rapidement et de générer automatiquement des avis. Thryv permet aux clients de : * Trouvez-vous en ligne grâce aux notes et aux avis, à la présence sociale et aux résultats de recherche précis. * Interagissez facilement et instantanément, recevez des rappels, envoyez des SMS et des e-mails et planifiez des rendez-vous. * Payez sans effort, recevez des reçus instantanément, sachez que c'est sûr et sécurisé et choisissez comment payer. * Restez engagé avec des messages automatisés qui leur demandent de revenir, restent en contact et demandent des avis. Le logiciel primé de Thryv aide plus de 45 000 entreprises aux États-Unis, au Canada et en Australie à transformer leur façon de faire des affaires et de gérer leurs clients.