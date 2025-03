Logiciel de gestion des annonces locales - Applications les plus populaires

Reptrics

reptrics.com

Reptrics est un logiciel de réussite client tout-en-un destiné aux entreprises SaaS B2B afin de favoriser la fidélisation et la croissance des clients. Reptrics est conçu pour une équipe proactive de réussite client et un dirigeant exécutif pour gérer l'intégration et les renouvellements des clients, réduire le taux de désabonnement et stimuler les opportunités d'expansion. Reptrics permet aux équipes de réussite client de devenir des centres de revenus plutôt qu'un centre de coûts. Aide à gérer la réussite tout au long du cycle de vie du client en automatisant les flux de travail centrés sur le client à l'aide de playbooks. Plateforme de données centrée sur le client pour superviser la santé des comptes et gérer le risque de désabonnement en temps réel. Basée en Floride, fondée en 2019, est une plateforme soutenue par le capital-risque. Reconnu par des clients mondiaux tels que Hook Security, Web-est, Skill Struck, Kinectify et bien d'autres pour augmenter le MRR (taux de rétention mensuel et maximiser la valeur à vie (LTV) avec la mise en œuvre la plus rapide de la pile technologique en moins de 90 jours.