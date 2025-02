Logiciel de gestion des annonces locales - Applications les plus populaires - Suède

SOCi

meetsoci.com

SOCi est le premier CoMarketing Cloud pour les entreprises multi-sites. Nous permettons à des entreprises comme Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon et Ford d'automatiser et d'étendre leurs efforts de marketing sur tous les sites et canaux numériques d'une manière orientée vers la marque, perfectionnée localement et connectée aux données. Grâce à l'utilisation des meilleures technologies d'IA générative et d'apprentissage automatique, la plateforme SOCi Genius fournit aux entreprises multi-sites des informations et des recommandations exploitables tout en automatisant leurs flux de travail les plus importants à grande échelle. Avec SOCi, les entreprises peuvent renforcer leur présence numérique sur les pages de recherche locale et sur les réseaux sociaux tout en protégeant leur réputation en ligne, améliorant ainsi l'engagement des clients et les meilleurs résultats du marché. La technologie de plate-forme évolutive et centralisée de SOCi fournit tous les outils nécessaires aux entreprises multisites et multifamiliales pour gérer leurs efforts de marketing localisés, notamment : Tableau de bord intuitif : une fois connectés à SOCi, les utilisateurs sont accueillis avec un tableau de bord de haut niveau, mais complet et facile à lire, mettant en évidence les analyses, les performances du contenu sur tous les emplacements utilisant SOCi, les conversations et les commentaires qui nécessitent une attention particulière, les avis récents et bien plus encore ! * Annonces : améliorez la visibilité de votre recherche locale vers de nouveaux sommets en garantissant des informations précises et cohérentes sur des centaines ou des milliers de fiches d'entreprises. * Écoute : découvrez et construisez une stratégie de contenu authentique, des profils d'audience riches et prouvez le retour sur investissement de votre stratégie de campagne avec l'écoute. Écoutez vos concurrents, créez une analyse des sentiments et du contenu généré par les utilisateurs, le tout avec SOCi. * Pages locales/localisateur : offrez un parcours consommateur de marque et localisé, de la notoriété à la conversion, sur des milliers de pages optimisées pour la recherche. * Avis : coordonnez les réponses aux avis cohérentes avec la marque, suivez le sentiment des avis et surveillez les informations sur la réputation de la concurrence pour transformer votre réputation, partout. * Social : permettre aux équipes d'entreprise et locales de fournir des réponses adaptées à la marque aux engagements sociaux et de publier du contenu social très performant avec des flux de travail multi-sites rationalisés. * Enquêtes : fidélisez et développez vos clients en sollicitant et en gérant de manière proactive les commentaires des clients avec la solution d'enquête la plus puissante pour les spécialistes du marketing locaux. * Annonces : permettre aux spécialistes du marketing multi-sites de gérer efficacement les campagnes de publicité sociale localisées et les publications boostées sur des centaines ou des milliers d'emplacements. * SmartBot : stimulez l'engagement en temps réel et générez des prospects 24h/24 et 7j/7 sur tous les sites grâce aux chatbots automatisés sur les comptes Facebook Messenger et Google Business Messages et aux capacités SMS. Créez facilement des sujets localisés à grande échelle en quelques minutes, commencez à capturer des informations sur les clients et ne manquez jamais un prospect potentiel. * Informations et rapports : découvrez quels emplacements sont performants et lesquels ne le sont pas et exploitez ces informations pour alimenter votre stratégie marketing localisée. Personnalisez des rapports hautement visuels et attrayants avec plusieurs options de livraison. SOCi Go (application mobile) : la même plateforme SOCi que vous aimez, maintenant sur mobile. Publiez du contenu, répondez aux clients et recevez des notifications sur n'importe quel appareil mobile, à tout moment. SOCi sert d'infrastructure sur laquelle des dizaines de milliers de pages locales sont gérées. SOCi est entièrement intégré aux principaux réseaux de recherche, de médias sociaux et de gestion de réputation tels que Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp, etc.