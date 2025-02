Logiciel de commerce en direct - Applications les plus populaires - Slovaquie

Toolio

toolio.com

Toolio est une plateforme de marchandisage basée sur le cloud qui automatise les flux de travail critiques, fournit des informations en temps réel et permet la collaboration à distance. Nous permettons aux détaillants de gagner du temps et de prendre des décisions de merchandising plus rapides et basées sur les données qui conduisent à une optimisation des stocks, une rentabilité accrue et une croissance des revenus. La plateforme de marchandisage Toolio comprend quatre modules de base : planification des marchandises, planification des assortiments, planification des articles et allocation. Ces modules peuvent être utilisés séparément, mais sont plus puissants ensemble et peuvent être personnalisés en fonction de vos processus de planification uniques. - Planification des marchandises : rationalise la création et la maintenance des prévisions de ventes et des plans d'inventaire en mélangeant les tendances saisonnières et les données de bout en bout en temps réel - Planification des assortiments : combine les informations de performances historiques, l'analyse des attributs et les feuilles de lignes visuelles pour aider les détaillants à décider lesquels produits à produire et quantité à vendre via chaque canal -Planification des articles : aide les détaillants à maintenir des niveaux de stocks optimaux pour éviter les ruptures de stock et améliorer les flux de trésorerie grâce à une prévision intelligente de la demande et à une gestion automatisée des réapprovisionnements -Allocation : vous contrôlez totalement les stocks avec des informations intelligentes pour évaluer automatiquement les besoins de réapprovisionnement et plus encore Toolio est une opération mondiale dont le siège social est à New York et des bureaux à Istanbul, construite par une ancienne équipe d'entrepreneurs de Walmart pour la deuxième fois et soutenue par les meilleurs sociétés de capital-risque et dirigeants de l'industrie de l'habillement.