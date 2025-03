Logiciel de chat en direct - Applications les plus populaires

Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Un logiciel de chat en direct permet aux entreprises de communiquer avec les visiteurs du site Web en temps réel via des fenêtres de chat. Les représentants du service client peuvent utiliser ce logiciel pour aider les utilisateurs ayant des questions sur les produits ou la navigation sur le site. Les agents d'assistance peuvent lancer des interactions avec des boîtes de discussion contextuelles ou attendre que les visiteurs répondent à leurs questions. Les fonctionnalités clés incluent les rapports et les analyses, les notifications de chat interactives et l'archivage des conversations. Cet outil aide les équipes du service client à répondre rapidement aux demandes de renseignements, permet aux employés du développement commercial d'engager des prospects difficiles à joindre par téléphone ou par courrier électronique et permet au personnel administratif du secteur de l'éducation de se connecter avec des étudiants potentiels. De plus, la fonctionnalité de chat en direct peut être intégrée à d'autres types de logiciels, tels que les plateformes de commerce électronique et les solutions d'assistance.