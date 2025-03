Zendesk

Zendesk est une solution de service alimentée en AI qui est facile à configurer, à utiliser et à évoluer. La solution Zendesk fonctionne à l'extérieur et est facile à modifier en cas de changement, permettant aux entreprises de se déplacer plus rapidement. Zendesk aide également les entreprises à tirer parti de l'IA de pointe pour les équipes de services pour résoudre les problèmes des clients plus rapidement et plus précisément. Construit sur des milliards d'interactions CX, Zendesk AI peut être exploité à travers toute l'expérience de service, de l'autonomie, aux agents, aux administrateurs, pour vous aider à développer et à opérer efficacement à grande échelle. Zendesk autorise les agents avec des outils, des idées et un contexte dont ils ont besoin pour offrir une expérience de service personnalisée sur n'importe quelle chaîne, qu'il s'agisse de messagerie sociale, de téléphone ou de courrier électronique. Zendesk rassemble tout ce dont l'équipe de service a besoin - des conversations personnalisées et de la gestion des cas omnicanal, aux flux de travail et aux outils d'agent alimentés en IA, à l'automatisation et à un marché de plus de 1200 applications - tous sauvegardés sous un même toit. Et notre solution est facile à mettre en œuvre et à s'adapter à la volée, libérant des équipes de l'exiger, les développeurs et les partenaires coûteux pour apporter des changements en cours. Chez Zendesk, nous sommes en mission pour simplifier la complexité des entreprises et faciliter la création de connexions significatives avec les clients. Des startups aux grandes entreprises, nous pensons que des expériences client intelligentes et innovantes devraient être à portée de main pour chaque entreprise, quelle que soit la taille, l'industrie ou l'ambition. Zendesk dessert plus de 130 000 marques mondiales dans une multitude d'industries dans plus de 30 langues. Zendesk a son siège social à San Francisco et exploite des bureaux dans le monde entier.