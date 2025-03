Espresa

espresa.com

Soutenez l'expérience des employés et les programmes d'engagement de manière nouvelle et significative avec le principal produit d'Espresa, Global Lifestyle De dépenses (LSA). Et, avec LSA Plus, vous avez encore plus de façons de propulser la flexibilité inclusive avec le bien-être total intégré, la reconnaissance et la communauté. Donnez à vos employés la liberté de choix lors de l'utilisation du moteur HR Tech qui soutient les équipes de personnes avec attraction et rétention, administration minimale et diversité, équité et inclusion (DEI) intégrés. Espresa est une plate-forme logicielle et un réseau de fournisseurs pour fournir des services de travail sur place qui aident les entreprises à attirer et à conserver les meilleures personnes tout en augmentant de manière mesurable leur productivité.