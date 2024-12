Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de compte de dépenses de style de vie (LSA) - Applications les plus populaires - Espagne

Le logiciel Lifestyle Sending Account (LSA) permet aux entreprises de créer un marché personnalisé et axé sur le bien-être où les employés peuvent utiliser un budget désigné pour acheter des services de santé professionnels auprès de prestataires sélectionnés. Les employeurs allouent un budget mensuel que les employés peuvent dépenser exclusivement sur ce marché organisé. Les employés ont accès à une variété d'activités et de services favorisant le bien-être mental et physique, comme des cours de danse, des cours de tennis ou des journées au spa. Les entreprises peuvent adapter la plateforme pour définir quels services sont considérés comme liés à la santé, améliorant ainsi l'inclusivité. Cette approche profite aux entreprises en améliorant le moral des employés, en réduisant le stress, en réduisant les coûts de santé, en favorisant la cohésion des équipes et en maintenant la productivité. Bien que le logiciel LSA soit similaire au logiciel de bien-être en entreprise, il offre une approche unique en permettant aux employés de personnaliser leurs avantages en fonction de leurs besoins individuels. Ces plates-formes s'intègrent souvent à un logiciel d'engagement des employés pour surveiller la culture de l'entreprise et la satisfaction des employés, ainsi qu'à un logiciel d'administration des avantages sociaux pour suivre l'utilisation des fonds et les types de services ou de produits achetés pour le bien-être des employés.