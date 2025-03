Plateformes d'expérience d'apprentissage (LXP) - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Mentessa

Vous recherchez une solution pour intégrer les nouvelles recrues, les fédérer, tout en améliorant leur bien-être et leur productivité, en donnant à chacun la possibilité de réussir sa carrière ! Mentessa est la plateforme d'apprentissage collaboratif qui aide les employés à apprendre et à travailler ensemble, en fonction de leurs compétences. Il transforme un lieu de travail en communauté, créant des liens plus solides au sein de votre équipe, accueillant les nouveaux arrivants et aidant chacun à se sentir membre de la famille. Investissez dans la formation et le développement des employés pour favoriser l’engagement, l’innovation et le bien-être, grâce à l’IA. Libérez la puissance de Mentessa et découvrez un tout nouveau niveau d’apprentissage des employés grâce à la technologie basée sur l’IA. Transformez votre lieu de travail en une communauté prospère qui célèbre la collaboration, accueille les nouveaux arrivants et aide chacun à atteindre son plein potentiel grâce à un partage significatif des connaissances - le tout conçu pour un engagement et une innovation maximum ! Mentessa invite ses collaborateurs à se rassembler et à partager leurs connaissances pour le bénéfice de tous, à toutes les étapes de la carrière d'un employé ! Il rend la constitution d'équipes, la collaboration et l'amélioration des performances simples et agréables. Quoi de mieux ? Soutenez une culture d'apprentissage connectée à travers : - le réseautage happy hour (déjeuners mystères, causeries virtuelles autour d'un café, matchs autour d'une fontaine à eau) - le mentorat par les pairs - la mise en relation de mentors - le partage de compétences - les programmes d'échange DEI - les routines de création d'habitudes - la mise en forme entre amis - les rendez-vous avec les PDG Chez Mentessa, nous rendre la collaboration plus facile que jamais grâce à nos technologies basées sur l'IA. Connecter des collègues de différentes équipes et de différents sites n'a jamais été aussi simple : que vous recherchiez une discussion individuelle ou une réunion de groupe plus large, tout est organisé dans votre calendrier sans aucun effort supplémentaire de votre part ! Prenons une tasse de café virtuel et rattrapons-nous ! Notre programme de mentorat par les pairs est le moyen idéal pour se réunir et échanger des idées. Et n'oublions pas notre initiative innovante de mise en relation des employés entre les équipes, aidant l'ingénierie à rencontrer les ventes ou les ressources humaines à rencontrer le marketing comme jamais auparavant. Les nouvelles recrues adoreront également leur programme de jumelage : préparez-vous à de superbes présentations dès leur arrivée à bord ! Nous avons également des rafraîchissements