Plateformes d'expérience d'apprentissage (LXP) - Applications les plus populaires - Qatar

Grâce à une plate-forme basée sur le cloud où les membres du cours peuvent se connecter via des publications, des sessions en direct, des chats et des interactions uniques, CLASSUM offre une communication transparente pour améliorer tous les environnements d'apprentissage, en ligne ou en personne. --- CLASSUM a été fondée en 2018 par Chaerin Lee et Youjin Choi, deux étudiantes du Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), pour relever les défis auxquels elles sont confrontées en tant qu'apprenantes. Après seulement 3 ans, CLASSUM est désormais utilisé par plus de 3 700 institutions dans 23 pays à travers le monde, et continue de briser les barrières de communication et de créer des environnements d'apprentissage qui favorisent la croissance et la collaboration. Les utilisateurs comprennent des institutions telles que KAIST, l'Université Yonsei et l'Université Ewha Womans, ainsi que des sociétés mondiales telles que LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision et Prudential. Notre objectif est de réunir les apprenants et les éducateurs dans un espace où ils peuvent communiquer librement et confortablement. Nous souhaitons créer et agrandir des espaces où des interactions et une collaboration saines peuvent avoir lieu naturellement à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe. Les apprenants peuvent interagir librement sur CLASSUM, en participant à des questions-réponses et à des discussions via des textes et d'autres médias adaptés à leurs besoins de communication à l'ère numérique. Les enseignants qui utilisent CLASSUM pour communiquer avec leurs étudiants ont constaté un engagement accru des étudiants et une réduction du travail administratif. En avril 2021, CLASSUM a levé une série A de 6 millions de dollars dirigée par Pearl Abyss Capital et Storm Ventures ainsi que par les investisseurs existants Big Basin Capital et Smilegate Investment. Notre fondatrice et PDG, Chaerin Lee, a récemment été reconnue comme membre de la classe Forbes 30 Under 30 Asia Class of 2021 pour l'approche innovante de CLASSUM face aux défis de communication dans l'éducation. CLASSUM a également été sélectionnée pour faire partie de la GSV Cup en 2020, qui met en lumière les startups inspirantes de l'EdTech et des technologies de talent sur six continents.