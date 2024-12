Plateformes d'expérience d'apprentissage (LXP) - Applications les plus populaires - Danemark

Logiciel à but non lucratif basé sur l'admission

Les plateformes d'expérience d'apprentissage (LXP), également connues sous le nom de LXP ou LEP, sont utilisées par les services des ressources humaines et de formation et développement (L&D) des entreprises. Ces plateformes proposent des solutions personnalisables visant à offrir aux employés des expériences d'apprentissage personnalisées et conviviales. Souvent qualifiés d'apprentissage « à la Netflix », les LXP facilitent l'accès au contenu pertinent via des ordinateurs et des appareils mobiles. Les LEP fournissent aux entreprises de vastes bibliothèques d'apprentissage comprenant des catalogues de cours internes et externes, des vidéos, des podcasts, des blogs, des articles, etc. Les LXP permettent aux employés de suivre des parcours d'apprentissage adaptatifs adaptés à leurs besoins individuels en matière de développement de compétences. Il est important de différencier les LXP des systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS). Alors que les LMS se concentrent généralement sur la gestion des catalogues à des fins de conformité et de formation en entreprise, les LXP fournissent aux entreprises des bibliothèques de contenu polyvalentes qui peuvent être utilisées telles quelles, personnalisées ou créées à nouveau. Certains LEP aident même les entreprises à identifier l'expertise interne et à constituer des référentiels de connaissances propriétaires. Les entreprises peuvent intégrer des outils LXP et LMS pour créer, gérer et surveiller efficacement toutes les opportunités de formation au sein de leur organisation.