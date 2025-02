Entreprises de formation en leadership - Applications les plus populaires - Thaïlande

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab est la nouvelle plateforme de résultats commerciaux qui aide les organisations à se concentrer davantage sur ce qui compte. La plateforme facilite la transparence et la clarté sur les résultats que vous souhaitez atteindre, tout en disposant d'outils intégrés pour favoriser la discipline nécessaire au sein de votre organisation pour atteindre ces résultats. Elle s'adresse aux : - Entreprises qui traversent des transformations, des croissances et des transactions - Les dirigeants qui placent les individus au centre du changement pour de meilleurs résultats - Les équipes qui souhaitent être entendues, dignes de confiance et soutenues pour obtenir des résultats La plateforme : 1. Permet aux dirigeants et les managers peuvent prendre des décisions meilleures et plus globales en facilitant de manière transparente les flux d'informations dans toute l'organisation 2. Donne aux équipes les moyens de créer de la valeur rapidement en leur fournissant des outils, des flux de travail et des modèles modulaires qu'ils peuvent utiliser à la demande. La plateforme est conçue pour être agile et adaptable. - dans un environnement où l'environnement opérationnel d'une organisation est en constante évolution, la plateforme JourneyLab peut être mise en œuvre rapidement et travaillera avec vos collaborateurs et vos processus pour améliorer vos capacités de planification et de livraison. Notre objectif est d’aider les organisations à travailler plus efficacement et à se préparer pour l’avenir. Nous voulons rendre la planification adaptative accessible à un plus grand nombre d’entreprises tout en aidant davantage de personnes à libérer leur potentiel grâce à un travail significatif, et nous pensons que cela peut aller de pair. Nous envisageons un monde où les gens se rassemblent pour résoudre de gros problèmes sans frictions. Où les équipes d'initiative individuelles, les managers et les dirigeants se sentent en mesure de réussir. Où la somme des parties est plus grande que le tout.