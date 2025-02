Logiciel de mise en correspondance et de routage des pistes vers les comptes - Applications les plus populaires - Slovaquie

Fullcast

Fullcast est la seule plateforme de planification de mise sur le marché (GTM) qui connecte de manière transparente vos activités de planification GTM à vos opérations de vente tactiques. Il vous permet de mettre à jour en permanence votre stratégie et de déployer des changements instantanément. Entreprises qui planifient avec Fullcast : -> Planifiez en jours, et non en semaines ou en mois. Aucune feuille de calcul requise. -> Répondre avec agilité aux conditions changeantes du marché. -> Consacrez plus de temps à la stratégie, plutôt qu'à la configuration de systèmes GTM distincts. -> Conservez leurs représentants les plus performants avec des attributions de territoire équitables et transparentes. -> Prenez de meilleures décisions commerciales en modélisant facilement des scénarios GTM complexes. *Fonctionnalité clé* --> Gestion de territoire : concevez et déployez vos plans de territoire de vente en un seul endroit. --> Routage : assurez-vous que chaque prospect va au bon endroit. --> Quotas et définition d'objectifs : objectifs et quotas basés sur une modélisation de scénarios basée sur l'IA. --> Data Hygiene : La seule solution de gestion RevOps qui nettoie vos données au fur et à mesure de leur collecte. --> Couverture, capacité et rôles : planifiez et exécutez la planification de la couverture et de la capacité de vente. --> Performance To Plan : suivez les performances, agissez en fonction des informations et appliquez automatiquement les modifications.