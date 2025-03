VanillaSoft

vanillasoft.com

VanillaSoft, la plateforme d'engagement commercial la plus performante du secteur, aide les équipes de développement commercial à engager plus de 15 000 000 de contacts chaque mois. Utilisé seul ou en combinaison avec les systèmes CRM traditionnels existants, VanillaSoft permet aux commerciaux de répondre aux nouveaux prospects en quelques secondes, d'interagir avec les prospects de manière plus cohérente, sur davantage de canaux et de générer des opportunités de vente plus qualifiées. À l'échelle mondiale, des milliers d'utilisateurs utilisent le moteur de vente basé sur des files d'attente et le routage intellectif de VanillaSoft pour mettre en œuvre l'automatisation de la cadence de vente, ce qui entraîne des gains substantiels en termes de rapidité de lead, de persistance, de productivité et de revenus par représentant. VanillaSoft est une société privée basée à Plano, Texas, États-Unis. Pour en savoir plus, visitez www.vanillasoft.com. L’un des super pouvoirs de la solution VanillaSoft est qu’elle est réputée efficace dans les campagnes de collecte de fonds. Le logiciel de phonathon entièrement personnalisable et géré par l'utilisateur de VanillaSoft donne aux gestionnaires de phonathon un contrôle maximal sur leurs campagnes de phonathon. L'automatisation intelligente des flux de travail garantit l'application cohérente des meilleures pratiques institutionnelles tout en optimisant également l'efficience et l'efficacité de votre portée phonathon. Les scripts d'appel dynamiques, la segmentation des données et l'automatisation de la gestion garantissent la stratégie de sensibilisation la plus efficace, tout en améliorant la qualité de l'expérience des anciens élèves, des donateurs et des collecteurs de fonds. En savoir plus : https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundraising.