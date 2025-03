Coldlytics

coldlytics.com

Vous en avez assez des bases de données B2B obsolètes ? Coldlytics combine de manière transparente une automatisation de pointe avec des chercheurs humains pour vous proposer les pistes les plus récentes. Soumettez vos besoins de ciblage via notre plateforme libre-service et notre équipe vous construira une liste de prospects entièrement personnalisée en seulement 24 heures. Ne vous contentez pas de données que tout le monde a déjà utilisées ! Comment fait-on ? Lorsque vous soumettez votre demande, un membre de notre équipe lancera nos scrapers Web exclusifs pour identifier vos clients idéaux. Nous utilisons une tonne de sources de données en ligne, notamment Google Maps, LinkedIn, Clutch, D&B, etc., puis recoupons les revenus, l'effectif, les dates de création et effectuons même des vérifications de mots clés sur le site Web de chaque entreprise. Tout cela nous permet d’atteindre une précision extrême. Nous transmettons ensuite votre liste à notre équipe de recherche dédiée qui recherche manuellement les coordonnées de chaque décideur que vous devez joindre. Il n’y a vraiment pas de meilleures données !