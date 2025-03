AroundDeal

Plateforme mondiale d'intelligence de données B2B Créée en 2020, AroundDeal est mondialement reconnue comme l'une des principales plateformes d'intelligence de données B2B dans la région Asie-Pacifique (APAC), à laquelle font confiance plus de 100 000 clients et utilisateurs dans le monde. Notre base de données comprend plus de 120 millions de contacts et 30 millions d'entreprises, fournissant des données complètes et précises telles que des e-mails et des numéros de téléphone, ainsi que des données précieuses sur les entreprises. AroundDeal fournit non seulement des données mais propose également une plateforme intelligente. Notre objectif est d'aider les spécialistes du marketing, les commerciaux et les recruteurs à trouver et connecter rapidement des contacts cibles, à évaluer l'environnement concurrentiel, à obtenir des informations commerciales de grande valeur et des opportunités de croissance. 1. Prospecteur - Trouvez votre prochain client avec de meilleures données Créez rapidement des listes de prospects ciblées avec plus de 100 millions de données de contacts et recevez des alertes lorsque les contacts changent d'emploi. 2. Engagement – ​​Automatisez votre engagement commercial Créez des séquences de vente automatisées et faites passer vos opportunités de vente au niveau supérieur. 3. Extension Chrome - Trouvez des prospects partout Obtenez des contacts ciblés et des informations sur l'entreprise directement sur LinkedIn, le site Web de l'entreprise et le CRM (Salesforce ou HubSpot. 4. Enrichissement - Enrichissez automatiquement vos données Enrichissez vos enregistrements avec plus de 50 champs firmographiques dans la base de données AroundDeal, y compris l'e-mail professionnel, le téléphone, le titre, le nom de l'entreprise, etc. 5. Visiteurs – Transformez les visiteurs de votre site Web en prospects qualifiés Découvrez quelles entreprises visitent votre site Web et engagez-les de la bonne manière, au bon moment.